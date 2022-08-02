Beşiktaş’a yeni araç sponsoru

Beşiktaş , yeni araç sponsoru Honda ile 3 yıl sürecek anlaşma imzaladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen lansmana Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsor firmanın Türkiye başkanı Satoru Yamada, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Teknik Direktör Valentine Ismael ve futbolcular katıldı.

Başkan Çebi: “Bizim duygularımız özeldir”

Maddi olarak geçirilen bu zor dönemde sponsorlar tarafından uzatılan dostluk elini asla unutmayacaklarını söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Bu lansmanın her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Japonlar sanayide başarılı olan bir millet ve sponsorumuz da Japonya için oldukça değerli bir marka. Dolayısıyla sponsorumuz ile yaptığımız bu anlaşmanın aynı zamanda Japonya ile bir bağ olarak görebiliriz. İki ülke arasında oluşan bu birlikteliği belki de ilerleyen süreçte takımımıza katılacak Japon bir futbolcu ile yada Japonya’ya gidecek bir Türk futbolcu taçlandırırız inşallah. Sponsorumuzun benim hayatımda özel bir yanı var. İlk ehliyetimi aldığımda ilk araba markam kendi firmalarıydı. Şuan ki bulunduğum konumum itibariyle bu anlaşmadan da oldukça memnun olduğumu dile getirmek istiyorum. Dünyada ekonominin bu durumda olduğu dönemlerde bize sponsor olan yeni markamızın bu tutumunu asla unutmayacağız. Bunlar değerli zamanlar ve zor dönemlerde yanımızda olanaları unutmadığımız gibi kendilerini de unutmayacağız. Bizim duygularımız özeldir. Biz bu ilişkiden memnun olduk sanıyorum ki ilerleyen süreçte göreceksiniz siz de mutlu olacaksınız. Kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Satoru Yamada: “Beşiktaşlıların konforunu ve rahatlığını biz sağlayacağız”

Sponsorluk anlaşmasında hazır bulunan basın mensuplarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Satoru Yamada da, “Biz Japonya’da, Beşiktaş ise Türkiye’de oldukça saygıdeğer kurumlar. Beşiktaş takımının taraftarı ile bağı oldukça tutkulu ve bu bağlılık bizim kurumumuzun müşterileri ile olan bağa benziyor. İşbirliğimiz sürecince iş ortağımızın konforunu ve rahatlığını biz sağlayacağız. Beşiktaşlı yönetici, teknik ekip ve futbolcuların araç ihtiyacını 3 yıl boyunca firmamız sağlayacak. Beşiktaş ile işbirliğimizden memnunum. Bu anlaşma için burada olan herkese teşekkür ederim” cümlelerine yer verdi.

İHA