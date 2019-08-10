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Beşiktaş'a Yannick Bolasie transferinde müjdeli haber!

Everton'da forma giyen Demokratik Kongolu sol kanat oyuncusu Yannick Bolasie'den Beşiktaş'a müjdeli haber verdi. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından gündeme bomba gibi düşen bir transfer açıklaması yaptı.

10 Ağustos 2019, Cumartesi 10:54 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'a Yannick Bolasie transferinde müjdeli haber!

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Aston Villa, ikinci yarısını ise Anderlecht'te kiralık oynayarak geçiren Yannick Bolasie, bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Bonservisi Everton'ın elinde bulunan 30 yaşındaki Demokratik Kongolu sol kanat oyuncusundan Siyah Beyazlılar'a müjdeli haber geldi.

Bolasie, Twitter hesabından CSKA Moskova'ya gidip gitmeyeceğini soran bir futbolsevere "Malcom'a yapılanların üstüne hayır." cevabını verdi. Hatırlanacağı üzere Barcelona'dan Zenit Saint Petersburg'a transfer olan Malcom, yeni takımıyla ilk maçına Krasnodar karşısında çıkarken tribünlerden kendisine yönelik ırkçı mesajlar içeren bir pankart açılmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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