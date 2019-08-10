Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Aston Villa, ikinci yarısını ise Anderlecht'te kiralık oynayarak geçiren Yannick Bolasie, bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Bonservisi Everton'ın elinde bulunan 30 yaşındaki Demokratik Kongolu sol kanat oyuncusundan Siyah Beyazlılar'a müjdeli haber geldi.

Bolasie, Twitter hesabından CSKA Moskova'ya gidip gitmeyeceğini soran bir futbolsevere "Malcom'a yapılanların üstüne hayır." cevabını verdi. Hatırlanacağı üzere Barcelona'dan Zenit Saint Petersburg'a transfer olan Malcom, yeni takımıyla ilk maçına Krasnodar karşısında çıkarken tribünlerden kendisine yönelik ırkçı mesajlar içeren bir pankart açılmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler