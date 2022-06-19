Beşiktaş 'ın uzun süredir gündeminde olan ve artık yapılan görüşmelerin ardından yanıt beklediği Burnley'li Wout Weghorst henüz kararını Siyah-Beyazlı kulübe iletmedi. Eşi ve ailesinin Türkiye'ye pek sıcak bakmaması nedeniyle düşünme aşamasında olduğu söylenen Hollandalı futbolcunun aslında Borussia Dortmund'un da ilgisine karşı kayıtsız kalamaması dolayısıyla Kara Kartal'a henüz kararını iletmediği biliniyordu.

Bu doğrultuda Beşiktaş için iyi bir haber geldi. Dortmund, Erling Haaland'ın ayrılığı sonrasında Kerim Adeyemi'nin ardından ikinci forvet takviyesini de Weghorst'la değil, Sebastien Haller'le yapmaya karar verdi. Ajax'la artık el sıkışma aşamasına gelen Sarı-Siyahlılar'ın, Haller'le de 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Haller geçen sezon 42 maça çıkarken, 34 gol, 9 asistlik skor katkısı yaptı.

Böylece Weghorst'un, Dortmund hayalleri suya düşerken, transferindeki Beşiktaş ihtimali de artmış oldu.





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