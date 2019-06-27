Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd, başkent ekibinde gösterdiği başarılı performansın ardından yaz transfer döneminde adından en çok söz ettiren futbolcular arasına girmişti. Beşiktaş'ın futbol direktörü Ali Naibi vasıtasıyla dün resmen talip olduğunu açıkladığı 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir haber ise gündeme bomba gibi düştü.

Ülkede yayım yapan The Atletic adlı internet sitesi, David Beckham'ın kurucusu ve hissedarı olduğu Inter Miami kulübünün Yeni Zelanda doğumlu oyuncuya imza attırmak için devrede olduğunu yazdı. Haberde Beckham'ın takımının MLS'te geçerli olan ve oyuncuyu keşif listesine ekleyen ilk takıma transfer önceliği tanıyan "keşif hakkı"na sahip olduğu ifade edildi.

Bonservisi 2020 yazına kadar Portekiz kulübü Vitoria Guimares'in elinde bulunan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Boyd, Yeni Zelanda Milli Takımı'yla bugüne kadar çıktığı 5 maçın hiçbirinin resmi olmaması üzerine FIFA'nın "one-time switch" kuralından faydalanarak ABD Milli Takımı'nı seçmişti. ABD tarafından derhal kadroya davet edilen Boyd, takımla ilk resmi karşılaşmasına Gold Cup'ta oynanan Guyana mücadelesinde çıkmış ve ABD Milli Takımı tarihinin 1000'inci golünü kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler