Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven, sezon içinde sürpriz bir isimden önemli katkı almaya başladı. İlk etapta gözden çıkarılan eski Galatasaraylı Bruma, 5 golle takımının Eredivisie'de en çok gol atan ismi haline geldi.

De Telegraaf, Bruma'nın sezon başında Beşiktaş 'a transferi son anda gerçekleşmeyince PSV'de kaldığını ve sonrasında PSV'nin Eredisivie'deki sürpriz golcüsü haline geldiğini aktardı. Bruma'nın ismi Beşiktaş'ın yanı sıra Adana Demirspor ve Olympiacos gibi ekiplerle de anılmıştı.

Bu sezon PSV ile Eredivisie'de sadece 5'i ilk 11'de olmak üzere toplam 11 maça çıkan Bruma; 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.