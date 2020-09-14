Beşiktaş'ın sağ bek transferinde öncelik verdiği Nazım Sangare kimdir? 30 Mayıs 1994 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde doğan Nazım Sangare, Gineli bir baba ve Eskişehirli bir annenin oğlu... Gelin Sangare hakkında dikkat çekici beş bilgiye göz atalım.