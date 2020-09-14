Beşiktaş'a transferi gündemde olan Nazım Sangare hakkında 5 önemli bilgi!
Beşiktaş'ın sağ bek transferinde Antalyaspor'dan kadrosuna katmak istediği Nazım Sangare, transfer gündemine damga vuran isimlerden biri oldu. İşte Nazım Sangare hakkında dikkat çeken 5 detay!
Beşiktaş'ın sağ bek transferinde öncelik verdiği Nazım Sangare kimdir? 30 Mayıs 1994 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde doğan Nazım Sangare, Gineli bir baba ve Eskişehirli bir annenin oğlu... Gelin Sangare hakkında dikkat çekici beş bilgiye göz atalım.