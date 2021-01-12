Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba tarafından kulübe kazandırılan, 2018’de yenilenerek yeniden hizmete açılan Pendik Gazi Akınal No: 1903 Sosyal Tesisi’nde yaşanan olay, yönetimi ve camiayı şoke etti.

Hürriyet'in haberine göre geçmiş yönetim tarafından kiraya verilen Pendik’teki sosyal tesislerde bulunan tüm demirbaş eşyaların, kulübe bilgi verilmeden tesisten götürüldüğü ortaya çıktı. Hafta sonundaki sokağa çıkma kısıtlamasında gerçekleştiği düşünülen olay üzerine harekete geçen Beşiktaş Yönetimi, görevlendirdiği kulüp avukatları aracılığıyla tesiste incelemeler yaptırdı.

Sorumlular cezalandırılsın

Beşiktaş Yönetimi, sorumluların cezalandırılması için tesisi bilgi vermeden boşaltan işletmeci ve kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. 28 Nisan 2018’de dönemin başkanı Fikret Orman ve 2. başkan Ahmet Nur Çebi tarafından açılışı yapılan 3 katlı tesisin giriş katında 250 kişilik restoran dünya mutfağından lezzetleri misafirlerin hizmetine sunuyordu. Alt katta 125 kişi kapasiteli bir cafe ile terasta da 170 kişilik bir alana sahipti. Pendik Gazi Akınal No: 1903 Sosyal Tesisi pandemi öncesinde sadece Beşiktaş Kulübü üyelerine değil tüm vatandaşlara hizmet veriyordu.