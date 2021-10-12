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Beşiktaş'a sürpriz transfer önerisi: Ramadan Sobhi

Menajerler Mısırlı sol açık Ramadan Sobhi’yi Beşiktaş’a teklif ettiler. N’Koudou’nun sözleşme uzatma belirsizliği nedeniyle Siyah-Beyazlı kurmaylar Sobhi’yi değerlendirmeye aldılar.

12 Ekim 2021, Salı 08:42 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'a sürpriz transfer önerisi: Ramadan Sobhi

Daha önce Galatasaray önerildiği iddia edilen sol kanat oyuncusu Ramadan Sobhi şimdi de Beşiktaş 'a da teklif edildi. Sol kanatta görev yapan 24 yaşındaki Mısırlı oyuncu sağ kanat ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

Siyah-Beyazlı kurmaylar Kevin N'Koudou'nun sözleşme uzatma konusundaki belirsizliği nedeniyle oyuncuyu listeye aldığı da gelen haberler arasında. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan Ramadan Sobhi'nin yeniden Avrupa'ya dönmek istediği ifade ediliyor.

Mısır Milli Takımı ile 33 karşılaşmada forma giyen Ramadan Sobhi, 1 gole imza attı. (Takvim)

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