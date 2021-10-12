Daha önce Galatasaray önerildiği iddia edilen sol kanat oyuncusu Ramadan Sobhi şimdi de Beşiktaş 'a da teklif edildi. Sol kanatta görev yapan 24 yaşındaki Mısırlı oyuncu sağ kanat ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

Siyah-Beyazlı kurmaylar Kevin N'Koudou'nun sözleşme uzatma konusundaki belirsizliği nedeniyle oyuncuyu listeye aldığı da gelen haberler arasında. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan Ramadan Sobhi'nin yeniden Avrupa'ya dönmek istediği ifade ediliyor.

Mısır Milli Takımı ile 33 karşılaşmada forma giyen Ramadan Sobhi, 1 gole imza attı. (Takvim)