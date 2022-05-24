Meksika’da America forması giyen 10 numara Diego Valdes’in Beşiktaş ’ın radarında olduğu, Şili basını tarafından ortaya atılmıştı. 28 yaşındaki yıldız futbolcu için henüz resmi temasların başlamadığını ifade eden ESPN, buna karşın futbolcunun eğer teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirmek istediğini açıkladı.

Bu sezon kulübüyle toplamda 37 karşılaşmada forma giyen Valdes, 13 gol atarken, 11 de asist yaptı ve toplamda 24 gole direkt etki etti.



