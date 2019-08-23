Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından golcü arayışlarına geçen Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Premier Lig ekiplerinden Watford'un Nijerya asıllı İtalyan santrforu Stefano Okaka'ydı. Sky Sport İtalya televizyonundan ise söz konusu transferle ilgili Siyah Beyazlılar'a kötü haber geldi.

Kanala ait resmi internet sitesinden yayımlanan haberde 30 yaşındaki forvetin Dinamo Moskova'ya çok yakın olduğu belirtilirken Rus kulübünün önümüzdeki saatlerde oyuncunun hem ağabeyi hem de menajeri olan Carlo Okaka'yla bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan golcü oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Udinese'de kiralık olarak geçirmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler