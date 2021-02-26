Kara Kartal'ın tecrübeli savunmacısı Domagoj Vida'nın, takımıyla, 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Bu anlamda bonuslar da dahil edildiğinde senelik olarak 3.6 milyon Euro civarında bir maaş alan Hırvat stoperin, sözleşmesinde indirime gitmesi bekleniyordu. Edinilen son bilgilere göre, 31 yaşındaki yıldız futbolcunun, indirime gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin, bu doğrultuda Vida'nın, gelecek sezon ücretini 2.5 milyon Euro bandına indirmeye çalışacağı bilgisine ulaşıldı.

Kesin gözüyle bakılıyor

Vida ve Siyah-Beyazlı ekibin yöneticilerinin, gelecek hafta sözleşme detayları için masaya oturması bekleniyor. Aradaki ufak pürüzler giderildikten sonra Hırvat futbolcunun, yeni sözleşmeyi imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.