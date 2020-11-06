Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi. Karşılaşma öncesi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren Necip Uysal, kadrodan çıkarılmış ve tecrübeli oyuncunun yerine Erdoğan Kaya dahil edilmişti.

Siyah Beyazlı ekip, karşılaşmanın 17. dakikasında bir şok daha yaşadı. Brezilyalı stoper Welinton, 17. dakikada yaşadığı sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi ve yerini Montero'ya bıraktı.

Welinton'un sakatlığının ne kadar ciddi olduğu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.







