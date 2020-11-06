Beşiktaş'a şok üstüne şok! Necip Uysal'ın ardından Welinton...
Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Beşiktaş'a kötü haberler art arda geldi. Karşılaşma öncesi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren Necip Uysal, kadroya alınmamıştı. Sahaya ilk 11'de çıkan Welinton da 17. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi. Karşılaşma öncesi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren Necip Uysal, kadrodan çıkarılmış ve tecrübeli oyuncunun yerine Erdoğan Kaya dahil edilmişti.
Siyah Beyazlı ekip, karşılaşmanın 17. dakikasında bir şok daha yaşadı. Brezilyalı stoper Welinton, 17. dakikada yaşadığı sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi ve yerini Montero'ya bıraktı.
Welinton'un sakatlığının ne kadar ciddi olduğu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.