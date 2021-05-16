Nefes kesen şampiyonluk mücadelesinde mutlu sona Beşiktaş ulaştı. Siyah-Beyazlılar, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yendi ve averajla Galatasaray'ın önünde zaferini ilan etti. Tarihin en zor sezonlarından birinde tarihi bir şampiyonluk kazanan Beşiktaş, maddi anlamda da çok önemli bir geliri kasasına koymayı başardı. Kara Kartal, hem Süper Lig'i şampiyon bitirdiği için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hem de önümüzdeki sezon direkt Devler Ligi'ne gitmesi durumunda UEFA'dan adeta para yağmuruna tutulacak. TFF'den gelecek gelir yaklaşık 230 milyon TL olacak.

Gözler 29 Mayıs'ta...

Siyah-Beyazlılar, 29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalini Manchester City'nin kazanması halinde direkt gruplara kalacak. Kartal, ayak bastı parasının yanı sıra reklam ve benzeri gelirlerle birlikte kasasına minimum 30 milyon Euro yani yaklaşık 308 milyon TL koyacak. Gruplarda kura çekimi 26 Ağustos'ta, ilk maçlar 14-15 Eylül'de oynanacak. Ancak finali City değil, Chelsea kazanır ve Maviler Premier Ligi ilk 4 içerisinde (Şu an bitime 2 hafta kala 4. sırada) bitiremez ise temsilcimiz gruplara kalmak adına Play-Off oynayacak. Play-Off kuraları 2 Ağustos'ta, ilk maçları 17-18 Ağustos ve ikinci maçları 24-25 Ağustos'ta oynanacak.