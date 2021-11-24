Beşiktaş 'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Hollanda devi Ajax'la oynadığı karşılaşmada sakatlık şoku yaşandı. Kara Kartal'ın İspanyol stoperi Francisco Montero 75. dakikada Haller'le girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Acılar içinde belini tutan genç futbolcuya ilk müdahale saha içinde yapılsa da Montero karşılaşmaya devam edemedi. 22 yaşındaki futbolcu sedye ile kenara gelirken, yerini de Necip Uysal'a bıraktı.

Montero'nun net durumu detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

Siyah-Beyazlılar'ın, Süper Lig 'de son oynadığı ve 2-0 yenildiği Alanyaspor mücadelesindeki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Welinton, Devler Ligi maçına kulübede başlarken, formasını kaptırdığı Montero'nun yerine de hocası Sergen Yalçın tarafından tercih edilmedi.