Transfer gündemi yoğun olan Beşiktaş forvet önceliğinden sonra savunmaya da takviye yapmaya hazırlanıyor. Özellikle Vida'nın kulübün önerdiği rakamı kabul etmeyip ekstra isteklerde bulunması sonrası rotasını yurt dışına çeviren Siyah-Beyazlılar aradığı forveti İngiltere'de buldu. Ligablatt'ın haberine göre Beşiktaş, Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan Romain Saiss'i gündemine aldı.

3 bölgede oynayabiliyor

Fenerbahçe maçında Vida ve Montero'nun yokluğunda 3'lü stoperin solunda Cengiz Umut Meraş'ı oynatmak zorunda kalan teknik direktör Valerıen Ismael'in de bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki Fas asıllı Fransız oyuncu sol bek ve ön liberoda da oynayabiliyor olması nedeniyle Siyah - Beyazlılar'ın ilgisini çekmiş durumda.