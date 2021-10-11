Milli takımlarında olan futbolcuların katılmadığı basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-Beyazlılar'da karantinası biten Montero ile sakatlıkları düzelen Larin, Atiba ve Pjanic takıma katılırken N'Koudou ve Mehmet Topal katılmadı.

Beşiktaş , M. Başakşehir maçı hazırlıklarına, yarın (12 Ekim) saat 11.30’da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.