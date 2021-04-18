Beşiktaş’a Oğuzhan Özyakup şoku!

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, önceki gün Ankaragücü’yle Vodafone Park’ta oynanan mücadelede yaşadığı sakatlık sebebiyle oyunu ilk yarıda sedyeyle terk etmek zorunda kalmıştı. Bir pozisyon sırasında sağ aşil tendonu ve arka baldırına darbe alan Oğuzhan’ın durumuyla ilgili olarak dün kulüpten resmi açıklama geldi.

Beşiktaş’ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, “Futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un Acıbadem Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı. Oğuzhan’ın bu sakatlık sebebiyle en az 3 maçı kaçırması bekleniyor. Deneyimli ismin; tedavi, rehabilitasyon ve bireysel idman programları da eklendiğinde takıma, sezon sonuna doğru katılması planlanıyor.