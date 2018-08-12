Beşiktaş, Anderson Talisca’yla yollarını ayırmalarının ardından takıma yeni bir 10 numara kazandırmak için çalışma başlatmıştı. Bu doğrultuda birçok isimle görüşmelerini sürdüren Kara Kartal’a, listesindeki Nacer Chadli için Fransa’dan dün flaş bir haber geldi.

Fransa basınının önemli dergilerinden France Football’ın haberine göre Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı. Haberde Belçikalı futbolcunun da Siyah-Beyazlı takımda oynamayı çok istediği belirtilirken Beşiktaş ile oyuncuyu kiralamaktan çok satmak isteyen West Brom arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.









Dünya Kupası’nın yıldızıydı

Nacer Chadli, son iki sezondur Premier Lig ekiplerinden West Bromwich forması giyiyor. Mavi-beyazlı formayla 38 resmi maça çıkan Belçikalı yıldız, 6 gol ve 5 asistlik görüntü sergilemişti.

Yıldız isim, 2018 Dünya Kupası’nda üçüncülük elde eden Belçika Milli Takımı’nda gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı.

Dün maça çıkmadı

Beşiktaş’ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Belçikalı oyuncu Nacer Chadli, West Bromwich Albion’un dün oynadığı Norwich City karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

Bromwich’li taraftarlar, takımlarının Twitter’dan yaptığı kadro paylaşımının altında Chadli’nin kadroda yer almamasına tepki gösterdi.

West Bromwich’li taraftarlar da Chadli’nin kadroya alınmamasını Beşiktaş’a transfer olduğu şeklinde yorumladı.