Fabrice N’Sakala... Alanyaspor’da 4. sezonunu geçiren ve lig sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki başarılı sol bek, şimdiden büyük takımların kıskacına girdi. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş onunla yakından ilgileniyor, N’Sakala’yı kaçırmak istemiyor. Biz de gündemdeki adam N’Sakala’ya ulaştık, merak edilenleri sorduk. İşte yıldız futbolcunun transferle ilgili samimi açıklamaları...

İlgili Haberler İşte ligin en golcü yerlileri

‘Şampiyonluklara hazırım’

Türkiye'de Anadolu takımlarından büyük takımlara gelen futbolcular genelde zorlanır ve başarı oranları düşüktür. Çünkü baskı ve stres daha fazladır. Sen kendini yüzde 100 hazır hissediyor musun?

■ Büyük takımlarda oynamaya hazırım. Ben en başından beri bunun için çalışıyorum. Alanyaspor’a ilk geldiğimde 5-6 maç oynadıktan sonra kendi kendime hep düşündüm, “Burada iyi gidersem, kendimi geliştirirsem, büyük takımlara giderim” diye... Kesinlikle hazırım. Anderlecht’te de çok fazla stres vardı mesela. Şampiyonluklara oynayan bir kulüp. Oradan alışkınım o atmosfere. Hedefimi yükseğe koyunca her zaman daha fazla motive oluyorum. Şampiyon olmak, kupalar kaldırmak en büyük gayem. Şampiyonluklara hazırım.

‘Erol hoca Alman gibi’

Erol Bulut'un da ismi Fenerbahçe ile ciddi şekilde geçiyor. Hocanı anlatır mısın? Büyük takımda yapabilir mi?

■ Erol Bulut çok iyi bir teknik direktör. Takıma baktığı zaman, ekibi algılama kabiliyeti yüksek. Ben ilk geldiği zamanı hatırlıyorum. Takımı hisseden bir hoca. Farklı bir bakış açısı var. Stili ve taktiğini seviyorum. Hoca çok akıllı ve futbolu koklayarak hareket ediyor. Aslında tam bir Alman gibi. 1 hafta boyunca bize rakibi çok iyi anlatıp, nasıl oynayacağımızı en ince ayrıntısına kadar söylüyor. Ve oyuncularla iletişimi de çok iyi, çalıştırma metotları sıkı. Bu yüzden de büyük takımlar bence Erol hocayı istiyor. Bana çok normal geliyor bu durum.

"Sergen Yalçın gol ister"

Sergen Yalçın eski hocan. Şu an Beşiktaş'ta. Sence başarılı olacak mı?

■ Sergen hoca Beşiktaş’ta başarılı olabilir. O futbolu çok iyi biliyor. Yetenek seçmesini bilen bir adam. Bu çok önemli bir konu. Sergen Yalçın kesinlikle ofansif bir anlayışı benimser. Gol atma odaklıdır. Defans da olsan, orta saha da olsan her zaman hücuma katkı sağlamanı bekler. Yapamıyor musun, olmadı mı, her zaman denemeni sağlayan, seni ittiren bir hoca. Çoğu hoca onun gibi değildir. Dolayısıyla kendini takıma her zaman dinletiyor.

Peki Sergen hoca Beşiktaş'a gittikten sonra hiç konuştunuz mu?

■ Beşiktaş’ta göreve başladıktan sonra konuşmadım. Ama ekibiyle konuştum. İyi bir iletişimimiz var. Beşiktaş ile yaptığımız son lig maçında biraz sohbet ettik ancak transferle ilgili değildi. Kontağımız iyi, mesajlaşıyoruz ama transferi hiç konuşmadık. Bekliyorum.

"İkisinde de arkadaşlarım var"

Şu anki duruma göre Fenerbahçe mi Beşiktaş mı? Hangisine daha yakın hissediyorsun kendini?

■ Fenerbahçe mi Beşiktaş mı diye çok kişi bana sormaya başladı. İki takımda da arkadaşlarım var. Sergen hocayı çok iyi tanıyorum. Beraber iyi zamanlar geçirdik. Transferde seçim yapmak her zaman zordur. Cevabı tam bilmiyorum çünkü kulübün içi hakkında bilgim yok. İkisi de çok büyük, güçlü, taraftar potansiyelleri inanılmaz takımlar. Her futbolcu oralarda oynamak ister. Dışarıdan baktığın zaman ikisi de benim gözümde aynı. Bu yüzden seçim zor. Eğer Paris şehrinde yaşamak istiyorsan PSG’de oynayacaksın. Ama İstanbul’da pek çok seçenek var. İki takım taraftarları da ‘bize gel’ diyor. Ben sürece bakacağım beni kim daha fazla istiyorsa, onu gördükten sonra kararımı vereceğim. Göreceğiz.

"Amacım büyük paralar değil"

Peki seçiminde hangi faktör rol oynayacak? Tamamen maddiyata göre mi karar vereceksin, sonuçta bonservisi elinde bir oyuncu olacaksın?

■ Benim futboldaki amacım çok büyük paralar kazanmaktan ziyade büyük takımlarda, büyük hedefler için mücadele etmek. Ben her zaman uzun vadeli düşünüyorum. Bir futbolcu için transferde gerçekten istendiğinin bilinmesi çok önemli. Sana saygı duyulduğunu ve güvenildiğini görmek değerli. Bunu hissedersen, her zaman sahada daha iyi olursun. Ve daha iyi oynarsan da arkasından başarı gelir. Başarı gelirse de herkes daha fazla para kazanır. Benim mantalitem budur.

"Finalde Trabzon 'la oynarız"

29 yaşındasın ve futbolunun belki de en verimli dönemindesin. Kariyer hedefin ne?

■ Kariyerimle ilgili ana hedefim şampiyon olmak. Şu anda Alanyaspor olarak Türkiye Kupası’nda finale çok yakınız. Antalyaspor’u ilk maçta yendik deplasmanda. Benim öngörüm Trabzonspor finale çıkacak. Bu sene Fenerbahçe’ye göre daha iyi bir görüntüdeler. Özellikle sonuçlandırma aşamasında oldukça başarılılar. Tabii Fenerbahçe’yi de hesaba katmalıyız. Ligin son döneminde kötülerdi ama futbolda her zaman geri dönüşler vardır. Ama eğer biriyle iddiaya girecek olsam kupayı Alanyaspor alacak derim. Lig yarışı da sürprizlerle dolu. Galatasaray kötü başladı ama her zaman arkadan iyi geliyorlar. Son 10 maçta performansları inanılmaz artıyor. Lig heyecanlı ve bu yüzden Türkiye’yi seviyorum.

Türkiye'de karşısında en zorlandığın kanat oyuncusu kimdi? Ve kendi mevkinde beğendiğin diğer oyuncular kimler?

■ Türkiye’de en beğendiğim oyunculardan biri Gustavo. Fenerbahçe maçlarında beni oldukça zorlamıştı. Her mevkide oynayabilir. En çok zorlayan kanat oyuncusu Başakşehir’den Visca’yı söyleyebilirim. Türkiye’de en çok beğendiğim sol bek ise Rizespor’daki Melnjak, sağ bekte de Skubic çok başarılı. Defans ama ofansif özelliği çok yüksek.

"Corona öncesi temaslar oldu"

Alanyaspor ile sözleşmen bitiyor ve adın Beşiktaş, Fenerbahçe gibi büyük kulüplerle geçiyor. Ne yapacaksın?

■ Açıkçası son zamanlarda Instagram’dan çok fazla mesaj alıyorum. Transferle ilgili haberleri de görüyorum. Ama henüz karar vermedim. Korona başlamadan önce bazı temaslar olmuştu. Sonrasında sadece idmanların ne zaman başlayacağıyla ilgili falan konuştuk. Şu anda ne Fenerbahçe ne de Beşiktaş’tan kontakta olduğum kimse yok. Sanırım korona bittikten sonra transfer tekrar gündeme gelecek. Sezonu Alanya’da bitireceğim ve en iyisini yapmaya çalışacağım. Takım olarak bir hedefimiz var ve buna koşuyoruz. Kupayı almak istiyoruz. Sezon bittikten sonra nereye gideceğimi seçeceğim. Ama Türkiye’deki ateşli futbol ortamını çok seviyorum ve bu yüzden burada kalmak istiyorum. Burada taraftarların futbola tutkusu bambaşka.

"Mesafeli idmanlar yapıyoruz"

Öncelikle günler nasıl geçiyor? Corona virüs nedeniyle sürekli evdesin ve neler yapıyorsun?

■ Şu an Alanya’dayım. Ailemle evde vakit geçiriyoruz. Hobi olarak sıklıkla tenis oynuyorum. Gün boyunca pek çok aktivite yapabiliyorum. Evde film izliyorum, en son La Casa De Papel’i izledim. Play-Station’da arkadaşlarımla online maç yapıyoruz.

Kulüp ne gibi önlemler aldı ve sizi nasıl bilgilendirdi? İdmanları nasıl yapıyorsunuz?

■ Kulüp aracılığı ile hastanede testler yaptırdık. Eğer pozitif çıkan olursa, evde 14 gün karantinada kalması istendi. Kimsede sorun çıkmadı. Devamında maksimum 5’er kişilik gruplar halinde idmanlar yaptık, mesafeli idmanlar. Genel olarak yememize içmemize dikkat ediyoruz. Ben de nadiren kek, çikolata yiyorum. Kilo almamak lazım. Kondisyonerler ile sürekli iletişimdeyim.

Safa Can Konuksever