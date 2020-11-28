İtalya Serie A ekiplerinden Torino, Beşiktaş forması giyen eski oyuncusu Adem Ljajic'i kadrosuna katmak için harekete geçti. İtalyan basınından News Sports'un haberine göre Torino, devre arasında eski oyuncusu için Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.

Beşiktaş'ta bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrar yakalayamayan ve beklentilerin altında kalan Adem Ljajic'in Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Torino'da Giampaolo'nun 4-3-1-2'si için uygun isim olduğu belirtilen Adem Ljajic'in takımdan ayrılması adına Beşiktaş'ın 5 milyon Euro'luk bir teklif beklediği aktarılmakta.

Torino, 2016'da Adem Ljajic'i 9 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmış 2019'da ise Ljajic, 6.5 milyon Euro bonservis ile kiralık dönemi sonrası Beşiktaş'ın kadrosuna katılmıştı.