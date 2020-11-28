Beşiktaş'a Ljajic müjdesi! Torino devreye girdi
Beşiktaş'ta bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrar yakalayamayan ve performansı ile hayal kırıklığı yaratan Adem Ljajic için eski takımı Torino'nun devreye girmesi bekleniyor. İtalyan ekibinin Ljajic için devre arasında Beşiktaş'a bir teklifte bulunabileceği ifade edildi.
İtalya Serie A ekiplerinden Torino, Beşiktaş forması giyen eski oyuncusu Adem Ljajic'i kadrosuna katmak için harekete geçti. İtalyan basınından News Sports'un haberine göre Torino, devre arasında eski oyuncusu için Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.
Beşiktaş'ta bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrar yakalayamayan ve beklentilerin altında kalan Adem Ljajic'in Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Torino'da Giampaolo'nun 4-3-1-2'si için uygun isim olduğu belirtilen Adem Ljajic'in takımdan ayrılması adına Beşiktaş'ın 5 milyon Euro'luk bir teklif beklediği aktarılmakta.
Torino, 2016'da Adem Ljajic'i 9 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmış 2019'da ise Ljajic, 6.5 milyon Euro bonservis ile kiralık dönemi sonrası Beşiktaş'ın kadrosuna katılmıştı.