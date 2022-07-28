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Beşiktaş'a Leidner’den kötü haber

Beşiktaş’tan önce davranan Olympiakos, Doron Leidner transferi için hem futbolcu hem de kulübü ile anlaşmaya vardı.

28 Temmuz 2022, Perşembe 08:11 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'a Leidner’den kötü haber

Rıdvan Yılmaz’ın Glasgow Rangers’a transfer olmasının ardından sol kanat bek için görüşmelere başlayan Beşiktaş ’ta gündeme en son gelen isim Hapoel Tel Aviv’de forma giyen Doron Leidner olmuştu. 20 yaşındaki genç sol bek için görüşmelerini hızlandıran Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv’e teklifini iletmişti. Ancak bu transferde Beşiktaş’tan önce davranan Olympiakos hem futbolcu hem de kulübü ile anlaşmaya vardı.

Hapoel Tel Aviv ile anlaşmasının ardından Doron Leidner’le de anlaşan Olympiakos, futbolcuyu Yunanistan’a getirdi. Dün sağlık kontrollerinden geçen Leidner’in resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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