Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş, kupasını 19 Mayıs’ta Vodafone Park’ta kaldıracak. NTV Spor'un haberine göre, kupa töreni hakkında İstanbul Valiliği kararını Beşiktaş'a iletti ve pandemi koşulları nedeniyle kutlamalara taraftar alınmayacağı bildirildi.

Siyah-beyazlılar son iki şampiyonluğunu boğazda tekne turu yaparak kutlamıştı. Valilik, yine pandemi şartları nedeniyle tekne organizasyonuna da izin vermedi.

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