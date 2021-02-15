Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Mücadeleye damga vuran isimlerden biri olan Rachid Ghezzal dakikalar 61'i gösterdiğinde sakatlandı ve kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyeceğini belirten yıldız futbolcu kenara gelmek zorunda kaldı. Ghezzal'ın yerine oyuna giren isim ise Kevin N'Koudou oldu.

Maçta 4. dakikada Rachid Ghezzal hatırlanacağı üzere çok güzel bir gole imza atmıştı.

Yıldız futbolcunun durumuyla ilgili olarak Beşiktaş'tan yakın zamanda bir açıklama yapılması bekleniyor.







