Süper Lig’in 34. haftasında Erzurumspor’a konuk olan Beşiktaş’ta Cenk Tosun şoku yaşanıyor. Uzun süreli sakatlık sürecinin ardından Erzurum’da sahaya ilk 11’de çıkan Cenk, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Hava topu mücadelesinde yerde kalan ve acılar içerisinde dizini tutan tecrübeli forvet, sedyeyle kenara alındı. 76. dakikada golcü oyuncunun yerine Gökhan Töre oyuna dahil oldu. Golcü oyuncunun ilk kontrollerine göre diz kapağının çıktığı ve sezonu kapattığı öğenildi. Ambulansla takım uçağına götürülen Milli oyuncu, İstanbul’da geniş kapsamlı kontrollerden geçirilecek ve hemen tedavisine başlanacak.

Euro 21’i kaçırıyor...

Yıldız futbolcu, geçen sezon Everton’da da dizinden uzun süren bir sakatlık yaşamış ve sezonun büyük bölümünde oynayamamıştı. Dünkü karşılaşma sonrasında Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın da oyuncusunun sezonu kapattığını açıkladı. Öte yandan yaşadığı talihsiz sakatlık sonrasında Cenk Tosun, Haziran ayında başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kaçıracak.



