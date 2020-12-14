Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan ve sergilediği performansla kısa sürede kalitesini ispatlayan Valentin Rosier, Alanyaspor maçında kötü günündeydi. Beklenen oyunu sergileyemedi. 34. dakikada sarı kart gören Fransız yıldız, sınırda olduğu için cezalı duruma düştü. 24 yaşındaki sağ bek, haftaya Erzurumspor karşısında forma giyemeyecek. Ancak başarılı futbolcu, dün ikinci sarıyı görmekten de ucuz kurtuldu. Sarısı olmasına rağmen 2 kez riskli fauller yapan Rosier, teknik direktör Sergen Yalçın’ı fazlasıyla tedirgin etti. Genç hoca, devre arasında hemen duruma müdahale etti.

Kulübede alternatifi yoktu

Alanyaspor’un yıldız ismi Davidson karşısında sıkıntılı bir maç çıkartan Rosier’in oyundan atılabileceğini göz önünde bulunduran Sergen hoca, öğrencisini kenara aldı. Kulübede alternatifi bulunmayan Rosier’in yerine maça orta sahada başlayan Dorukhan Toköz geçti.