La Liga devi Barcelona, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng'in 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamış ve oyuncuyu Sassuolo'ya geri yollamıştı. Bu gelişmenin ardındansa ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki santrfora transfer teklifinde bulunduğunu yazmıştı.

Yıldız ismin ülkesi Gana'da yayım yapan Ghana Soccer Net adlı internet sitesi ise konuyla ilgili gündem yaratan bir habere imza attı. Site, Serie A ekiplerinden Parma'nın da golcü oyuncuyu kadrosuna katabilmek için devreye girdiğini ve Siyah Beyazlılar'ı transferde çalımlamak için Sassuolo'yla temasa geçtiğini yazdı. Deneyimli oyuncunun ise nihai kararını henüz vermediği aktarıldı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler