Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'yla birlikte gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş'ın Altınordu'nun genç sağ beki Kerim Alıcı'yı transfer etmek istediği iddia ediliyordu. Ada'da yayım yapan Turkish Football adlı internet sitesi ise oyuncuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberde Siyah Beyazlılar'ın 21 yaşındaki savunmacıya olan ilgisini doğruladı.

Site, bununla birlikte Beşiktaş yönetiminin henüz oyuncuyla anlaşmadığı bilgisini paylaşırken Kerim'in menajeriyle görüşen kulüpler arasında bazı Ligue 1 ekiplerinin de bulunduğunu öne sürdü. Fransız kulüplerinin özellikle Mehmet Zeki Çelik'in Lille'de gösterdiği başarının ardından Spor Toto 1. Lig'deki karşılaşmaları yakından takip ettikleri ifade edildi.