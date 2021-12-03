Süper Lig 'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş 'a Josef de Souza ve Welinton'dan kötü haber geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa’nın konuğu oldu. Kasımpaşa maçına sarı kart ceza sınırında çıkan Josef de Souza, mücadelenin 42’nci dakikada orta sahada Umut Bozok’a yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Ligde 4’üncü sarı kartını gören tecrübeli orta saha oyuncusu, cezalı duruma düştü. Maçın son dakikalarında da Welinton yaptığı faulün ardından kart gördü. Böylece Josef ve Welinton, Süper Lig’in 16’ncı haftasında iç sahada oynanacak Yukatel Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.