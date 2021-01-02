Beşiktaş, Süper Lig’in 16. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başladı. İdman, pas, 5’e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi. Adale sakatlığı sebebiyle Kara Kartal’ın Sivasspor’la oynadığı mücadelede görev yapamayan Josef de Souza, dünkü idmanda takımla çalıştı.

Kendisini özel olarak hazırladı

Normal şartlarda Kayserispor maçının kadrosunda olması beklenmeyen Brezilyalı futbolcu, yoğun bir tedavi programının ardından sağlığına kavuştu. Takımın izinli olduğu günde de çalışmalarını sürdürerek kendisini hazırlayan başarılı futbolcu, yarın akşamki karşılaşmayla birlikte ilk 11’deki yerine geri dönebilecek.