Beşiktaş'a Jimmy Cabot transferinde rakip çıktı

France Football, tarzı bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Mathieu Valbuena’ya benzetilen 26 yaşındaki orta saha Jimmy Cabot'un Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığını yazdı. Öte yandan Fransız devi Marsilya'nın da Cabot için devrede olduğu belirtildi.

28 Nisan 2020, Salı 07:48 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'a Jimmy Cabot transferinde rakip çıktı

Fransa'nın prestijli spor dergisi France Football'da yayınlanan haberde, Ligue 2'de Lorient forması giyen Jimmy Cabot'un adı Beşiktaş ile anıldı. Sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki futbolcunun ortaya koyduğu başarılı performansla Ligue 1'den Marsilya ve Türkiye'den Beşiktaş'ın ilgi alanına girdiği belirtildi.

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Tarzının geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'de forma giyen Valbuena'ya benzetildiğine yer verilen haberde, 1.64 boyundaki Cabot'un özellikle dripling özelliğiyle dikkat çektiği kaydedildi.

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