Beşiktaş’a Jeremain Lens’ten şok haber!

Beşiktaş’ın, ikinci yarı hazırlıklarına başladığı Antalya, başta teknik direktör Abdullah Avcı olmak üzere takım için sakatlıklar anlamında adeta şok etkisi yarattı.

Antrenmanda ayağını yere ters basan ve sol ayak bileğinde zorlanmaya bağlı ödem meydana gelen Adem Ljajic’in ardından kampın son gününde Altınordu ile oynanan hazırlık karşılaşmasında Jeremain Lens sakatlanmıştı.

Ljajic’in durumunun daha iyi olduğu öğrenilirken, Lens’in dün yapılan kontrollerinin ardından MR’ı çekildi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada tecrübeli oyuncunun sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Ljajic’in durumu belirsiz

32 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sebepten yarın Erzurumspor ile oynanacak Türkiye Kupası ve Süper Lig’in ikinci yarısındaki ilk maç olan Sivas maçında forma giyemeyecek.

Yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilen deneyimli oyuncunun tedavisine hemen başlanırken, kupada kesin olarak olmayacak Ljajic’in ise durumunun henüz netleşmediği gelen haberler arasında yer alıyor.

Suudi Arabistan’dan teklifler alan Lens’in beklenmedik sakatlığı sonrası takımdan ayrılma ihtimalinin ne olacağı da merak konusu haline geldi.

Bu arada Kartal’da Ljajic ve Lens’in yanı sıra diğer sakat isim ise tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz.