Gelecek sezon için iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu almayı hedefleyen Beşiktaş, İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen sağ açık Matt Phillips’i gündemine aldı. İskoç futbolcunun transfer edilmesine teknik direktör Abdullah Avcı’nın da sıcak bakması üzerine Beşiktaş Yönetimi harekete geçti. Kara Kartal’ın ilk hedefinin 28 yaşındaki futbolcunun 1 senelik kontratının kalması nedeniyle bu transferi 2.5 milyon Euro’luk bir bonservis bedeliyle bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

Gençlerin arkasında kalacak

Phillips transferinde Beşiktaş’ın en büyük kozu ise yıldız futbolcunun gelecek sezon forma giyme ihtimalinin azalması olacak. Oliver Burke (22) ve Jonathon Leko (20) gibi genç isimlere sahip olan Lacivert- Beyazlılar’da İskoç futbolcunun kendisine rotasyonda şans bulma ihtimali oldukça zor gözüküyor. Bu doğrultuda 28 yaşındaki yıldızın kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı bildirildi.