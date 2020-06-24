Beşiktaş'ın transfer gündemine bir orta saha oyuncusu daha girdi. Son olarak Gürcistan basınından Giorgi Kohiashvili'nin paylaşımına göre Dinamo Tiflis takımının orta saha oyuncusu Nika Ninua'nın Beşiktaş ile anlaştığını yazdı. 1999 doğumlu merkez orta saha oyuncusu Gürcistan Ümit Milli Takım forması da giyiyor.

Ajdarasport sitesinin muhabiri Giorgi Kohiashvili, oyuncunun Beşiktaş ile anlaştığını doğruladığını sosyal medya hesabından yazdı.

Nika Ninua kimdir?

22 Haziran 1999 doğumlu Nika Ninua, merkez orta saha bölgesinde görev yapıyor. Dinamo Tiflis takımında 94 kez forma giyen Ninua, 11 kez Gürcistan U21 takımında da forma giydi. Ninua geçen sezon UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında 6 maça çıkmış ve bir gol atmıştı