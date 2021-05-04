Kara Kartal’da bu sezon 31 mücadeleye çıkıp 5 gol ve 17 asistlik performans sergileyen Rachid Ghezzal, Beşiktaş’ın başarılı görüntüsüne direkt etki etmişti. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde adım adım şampiyonluğa yürüyen takımda oldukça etkin bir rol alan Cezayirli kanat oyuncusu, Siyah-Beyazlı formayla kariyer rekoru kırmıştı. Takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve kontratında satın alma opsiyonu bulunmayan 28 yaşındaki futbolcu için kulübü Leicester City’yle temaslar devam ederken, Fransa’dan şok bir haber geldi. Lig 1 devi Monaco’nun, sezon sonunda Ghezzal’i kadrosuna katmak için girişimlere başladığı kaydedildi. İlk etapta Beşiktaş’ta kalmak isteyen Ghezzal, yönetimin bonservisini almasını bekliyor.

Temsilcisinden açıklama...

Rachid Ghezzal'ın Türkiye temsilcisi Hakan Korkmaz, Hatayspor mücadelesinin ardından basın mensuplarına oyuncusunun kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu. Korkmaz, "Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Burada kalmasını istemesinin en büyük sebeplerinden birisi Sergen Yalçın'dır. Çünkü onunla özgüven kazandı. Yaklaşık 3 senedir milli takıma gitmiyordu, gitti. Uzun süredir oynamıyordu, oynamaya başladı, kendisine özgüveni geldi. Sergen Yalçın'dan dolayı Beşiktaş'ta kalmayı inanılmaz bir şekilde istiyor. Bakalım süreç neyi gösterecek. Her zaman bunu söylüyor. 'Ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum, Sergen Yalçın'la beraber tekrar devam etmek istiyorum.' diyor. Ona da teşekkür ediyorum eski performansına kavuşturduğu için..." ifadelerini kullanmıştı.

Orhan Yıldırım