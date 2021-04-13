Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den bedelsiz olarak kiralanan Rachid Ghezzal, Kara Kartal’da ortaya koyduğu müthiş performansla takımını şampiyonluğa taşıyor... Maaşının yarısını İngiliz ekibinin ödediği Cezayirli kanat oyuncusu, 26 mücadelede 3 gol ve 14 asistle oynadı. Son olarak önceki akşam Erzurumspor karşılaşmasında çok şık bir gole imza atan ve 1 de asist yapan Ghezzal’in, sezon sonu bitecek sözleşmesinde satın alma opsiyonunun bulunmaması şimdiden Siyah-Beyazlılar’ı kara kara düşündürüyor.

Önce uzatma, sonra kiralama...

Leicester City’yle yapılan ilk temasta 7 milyon Euro’luk geri dönüş alan Beşiktaş Yönetimi, başarılı futbolcuyu yeniden kiralamak için bir girişimde bulunamıyor çünkü Ghezzal’in Ada kulübüyle sadece 1 yıllık kontratı kaldı. Bundan dolayı yeni bir formül arayışında olan yönetim, Ghezzal’ı en az 1 yıl daha takımda tutmak istiyor. Kariyerindeki en iyi ikinci sezonu yaşayan Ghezzal’ın de yeni sezonda Beşiktaş forması giymeye hazır olduğu ancak kulübünün ikna edilmesini istediği bildirildi. Eğer Beşiktaş, Ghezzal’ın bonservisi konusunda Leicester’la orta noktada buluşamazsa Premier Lig kulübüyle sözleşmesini uzatıp 1 yıl daha kiralanmasını isteyecek.