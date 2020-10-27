Beşiktaş’taki ikinci dönemini yaşayan Vincent Aboubakar’ın golle tanışması fazla uzun sürmedi. Daha önce Konya ve Gençlerbirliği maçlarında sahaya çıkan Kamerunlu yıldız, dün yine 11’deydi. Aboubakar, Larin ile değişerek kanatta ve forvette görev aldı. 28 yaşındaki oyuncu, önce Atiba’ya ilk golde asist yaptı. Başarılı oyuncu daha sonra kazanılan penaltıda 39. dakikada topu ağlara gönderdi. Aboubakar böylece 3 Haziran 2017’deki Ankaraspor (1241 gün) maçından sonra ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Oyunda kaldığı süre boyunca çok iyi mücadele etti. Sergen Yalçın, karşılaşmanın son bölümlerinde iyice yorulan öğrencisini 90. dakikada kenara aldı.



