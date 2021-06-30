Beşiktaş 'a yıldız futbolcu Edin Dzeko transferiyle ilgili kötü haber geldi.

İtalyan basınından Sky Sport İtalia'nın haberine göre Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, siyah beyazlı kulübün ilgilendiği 35 yaşındaki golcünün takımında kalmasını istiyor.









Beşiktaş'a sıcak bakıyordu

Geçtiğimiz gün Beşiktaş'ın Dzeko transferi için bastırdığı ve Bosnalı yıldızın da Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Süper Lig şampiyonunda oynamaya sıcak baktığı belirtilmişti. Dzeko geçtiğimiz sezon Roma'da Lig ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı toplam 38 maçta 13 gole imza atmıştı.