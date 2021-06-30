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Beşiktaş'a Edin Dzeko'dan kötü haber

Beşiktaş'ın adının anıldığı Romalı Edin Dzeko'nun transferine Jose Mourinho'dan engel çıktı. İtalyan kulübünün teknik direktörü, 35 yaşındaki golcü futbolcunun takımdan kalmasını istiyor.

30 Haziran 2021, Çarşamba 19:34 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'a Edin Dzeko'dan kötü haber

Beşiktaş 'a yıldız futbolcu Edin Dzeko transferiyle ilgili kötü haber geldi.

İtalyan basınından Sky Sport İtalia'nın haberine göre Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, siyah beyazlı kulübün ilgilendiği 35 yaşındaki golcünün takımında kalmasını istiyor. 


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Beşiktaş'a sıcak bakıyordu

Geçtiğimiz gün Beşiktaş'ın Dzeko transferi için bastırdığı ve Bosnalı yıldızın da Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Süper Lig şampiyonunda oynamaya sıcak baktığı belirtilmişti. Dzeko geçtiğimiz sezon Roma'da Lig ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı toplam 38 maçta 13 gole imza atmıştı.

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