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Beşiktaş'a Dortmund maçı öncesi şok! Miralem Pjanic kadrodan çıkartıldı

Beşiktaş'a bir sakatlık şoku daha... Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Dortmund maçı öncesi Siyah Beyazlılar'da Miralem Pjanic'in rahatsızlığı planları alt üst etti. Tecrübeli futbolcu, kamp kadrosundan çıkartıldı.

06 Aralık 2021, Pazartesi 13:19 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'a Dortmund maçı öncesi şok! Miralem Pjanic kadrodan çıkartıldı

Beşiktaş , üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanan Miralem Pjanic'in Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Miralem Pjanic’de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır.

B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.


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