Beşiktaş'a derbi öncesi büyük müjde!

Hafta sonu Galatasaray ile derbide karşılaşacak olan Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup'tan müjde geldi.

21 Ekim 2019, Pazartesi 12:35 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'a derbi öncesi büyük müjde!

Ankaragücü ile berabere kalarak deplasmandaki kötü gidişatı durduramayan Beşiktaş, önümüzdeki hafta derbi mücadelesinde Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek.

Mücadele öncesi Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup'tan iyi haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçının kadrosunda yer alamayan Oğuzhan'ın Galatasaray derbisinde Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde sahada olacağı öğrenildi. Oğuzhan Özyakup, bu sezon Beşiktaş formasını 7 resmi karşılaşmada terletirken gol ya da asist yapamadı.

Sakat futbolculardan Fransız kanat oyuncusu N'Koudou, Victor Ruiz ve Burak Yılmaz'ın ise Braga ve Galatasaray maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

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