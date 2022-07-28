



Cenk Özkaçar, 2020 yazında Altay'dan Olimpik Lyon'a transfer olmuştu.

Fransa Ligue 1 ekibinde hiçbir lig maçına çıkmayan oyuncu, geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Leuven'e kiralanmıştı.

L'Equipe'in haberine göre; 21 yaşındaki stoper İtalyan ekibi Cremonese'ye transfer oluyor. Bu sezon Serie A'ya yükselen Cremonese'nin ne kadar bonservis bedeli ödeyeceği ise henüz belli değil.

1 kez A Milli Takım formasını terleten stoper oyuncusu, Beşiktaş 'ın da listesinde yer alıyordu.

Olimpik Lyon'la sadece 1 Fransa Kupası maçına çıkan 21 yaşındaki milli oyuncu, 2020 yazında Altay'dan 1.5 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Geçtiğimiz sezon Leuven'de 32 lig maçına çıkan Cenk, bu maçlarda 2 gollük katkı sağladı.