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Beşiktaş'a Cenk Özkaçar transferinden kötü haber

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Olimpik Lyon'un kadrosunda yer alan ve Beşiktaş'ın stoper hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen Cenk Özkaçar, Serie A takımı Cremonese'ye transfer oluyor.

28 Temmuz 2022, Perşembe 10:17 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'a Cenk Özkaçar transferinden kötü haber


Cenk Özkaçar, 2020 yazında Altay'dan Olimpik Lyon'a transfer olmuştu.

Fransa Ligue 1 ekibinde hiçbir lig maçına çıkmayan oyuncu, geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Leuven'e kiralanmıştı.

L'Equipe'in haberine göre; 21 yaşındaki stoper İtalyan ekibi Cremonese'ye transfer oluyor. Bu sezon Serie A'ya yükselen Cremonese'nin ne kadar bonservis bedeli ödeyeceği ise henüz belli değil.

1 kez A Milli Takım formasını terleten stoper oyuncusu, Beşiktaş 'ın da listesinde yer alıyordu.

Olimpik Lyon'la sadece 1 Fransa Kupası maçına çıkan 21 yaşındaki milli oyuncu, 2020 yazında Altay'dan 1.5 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Geçtiğimiz sezon Leuven'de 32 lig maçına çıkan Cenk, bu maçlarda 2 gollük katkı sağladı. 

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