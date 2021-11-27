Çıktığı son 14 maçın 3'ünü kazanabilen Beşiktaş yeni bir sayfa açmak için Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında Giresunspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkmıştı. Ancak Siyah-Beyazlılar ilk yarıda büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Kara Kartal'ın baskılı başladığı maçın 22. dakikasında Giresunspor penaltı golüyle 1-0 öne geçti, 39'da Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal direkt kırmızı kart gördü.

Soyunma odasına 10 kişi ve 1-0 geride giden Siyah-Beyazlılar'a bir kötü haber de orada geldi. Yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'ın sakatlığı nedeniyle maça devam edemeyeceği kaydedildi. Tecrübeli futbolcu da Giresunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı, yerini Welinton'a bıraktı.

Ghezzal'ın net durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.



