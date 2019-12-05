Son dakika haberi.... Beşiktaş’ın Internacional’de forma giyen defansa dönük orta saha oyuncusu Patrick’i transfer etmek istediği iddia edildi.Siyah-Beyazlılar sezon başında da bu oyuncuyu almak istemişti.

27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2022 Aralık ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Patrick bu sezon 34 maçta oynayıp 2 bin 465 dakika sahada kaldı, 3 gol atıp, 1 asist yaptı. (Star)

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