Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha: Patrick

Brezilya basınından UOL Esporte, Beşiktaş’ın Internacional’de forma giyen defansa dönük orta saha oyuncusu Patrick’i transfer etmek istediğini iddia etti.

05 Aralık 2019, Perşembe 11:38 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'a Brezilyalı orta saha: Patrick

Son dakika haberi.... Beşiktaş’ın Internacional’de forma giyen defansa dönük orta saha oyuncusu Patrick’i transfer etmek istediği iddia edildi.Siyah-Beyazlılar sezon başında da bu oyuncuyu almak istemişti.

27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2022 Aralık ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Patrick bu sezon 34 maçta oynayıp 2 bin 465 dakika sahada kaldı, 3 gol atıp, 1 asist yaptı. (Star)

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