Vodafone Park Stadı’nda gerçekleşen canlı yayında tribünlerde Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaşlı eski sporcular, Beşiktaş JK bünyesindeki tüm branşlara ait sporcu ve antrenörler hazır bulundu.

Gecede Yılmaz Erdoğan’ın konukları arasında Hülya Avşar, Zafer Algöz, Mehmet Erdem, Hakan Altun, Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, Ömür Gedik, İsmail Demirci, Erkan Petekkaya, Onur Buldu ve Barış Murat Yağcı gibi ünlü isimler Beşiktaş’a destek olmak isteyen vatandaşlarla telefon bağlantısı gerçekleştirerek geceye katkı verdi.

156 bin adet SMS ve 80 milyon TL değerinde 385 Bin adet Hatıra Tişört Bağışının yapıldığı gecede ayrıca Beşiktaş Kabataş Vakfı Başkanı Anıl Cansızoğlu, hayatını kaybeden genç spor spikeri Emre Gönlüşen'in 2 kızının eğitim masraflarını üstlendiklerini açıkladı. Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gönlüşen’in iki kızının Beşiktaş Koleji’nde okutulacağını açıkladı.

Beşiktaş JK tarafından 12 Haziran 2020 tarihinde başlayan ‘Bırakmam Seni’ kampanyasına iki ayda yapılan toplam bağış tutarı 150 milyon TL’ye yaklaşırken, SMS ise 427.683’e ulaştı.

Kampanya Hatıra Tişörtüne ve “Ödül Senin” çekilişine yoğun ilgi!

İlk bir saatte 55 milyon TL destek, 100 bine yakın SMS

Program boyunca gsm hatlarından “Bırakmam” yazıp 1903’e mesaj atan izleyiciler “Ödül Senin” isimli çekilişe katılmaya hak kazandılar. Yoğun ilgi gören canlı yayının ilk bir saatinde bağış miktarı 55 milyon TL olurken, yine ilk bir saat içinde 100 bine yakın SMS atıldı. 10 milyon TL ile kampanyaya destek olan Rahmi Koç, yapmış olduğu bağış miktarı ile gecenin yıldızı olarak tüm Beşiktaş camiasının gönlünü bir kez daha fethetti. Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi’den 5 milyon TL ve Yönetim Kurulu’ndan 5 milyon TL olmak üzere yönetimden de 10 milyon TL’lik katkı geldi. Çebi Ailesi 2 milyon TL, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği 2 milyon TL, Nevzat Demir 2 milyon TL, Cemil Kazancı 2 milyon TL, Hüseyin Yücel 1 milyon 903 bin TL, Umut Tahir Güneş 1 milyon TL, Tevfik Yamantürk 1 milyon TL, Ömer Dalgakıran 1 milyon TL, Sait Ulusoy 1 milyon TL, Fatih Avşar 1 milyon TL, Celal Aral 1 milyon TL ve Hakan Aydın da 1 milyon TL’lik bağış yaptı. Tüm Türkiye’den yüz binlerce kişinin bağışlarıyla katıldığı gecede farklı takım taraftarlarının bağışları da öne çıktı. Trabzonspor eski yöneticisi Nevzat Çalışkan 200 bin TL, Trabzonsporlu iş insanı Nevzat Aydın 200 bin TL, Fenerbahçeli Cem Yılmaz 20 bin TL katkıda bulundu. Geceye katılan Hülya Avşar kampanyaya 50 bin TL destek verirken, Murat Boz 100 bin TL, Barış Murat Yağcı hayranları ise 125 bin TL bağış yaptı. Canlı yayına telefonla bağlanan Haluk Levent de 150 bin TL bağışlayacağının sözünü verdi.

Gecenin en anlamlı bağışlarından biri, Optik Başkan lakabıyla bilinen ve 2007 yılında hayatını kaybeden, Çarşı grubu lideri Mehmet Işıklar'ın aiesi tarafından yapıldı. Baba Abdullah Işıklar adına kampanyaya katılan Işıklar ailesi, emekli maaşlarından 1000'er lirayı Beşiktaş için bağışladı. Optik Başkan adına yapılan manevi değeri oldukça yüksek olan bu bağış, Beşiktaşlıları duygulandırdı.

Canlı yayın sonunda toplanan bağış miktarı toplam 80 milyon TL oldu

Ünlü sanatçıların katkılarıyla süren program süresince toplamda 156 bin adet SMS gönderildi. Beşiktaş Sevdalıları; 80 Milyon TL değerinde 385 Bin adet Hatıra Tişört bağışı ile geceye damga vurdu. Buna göre program sonunda toplanan bağış miktarı toplam 80 milyon TL’ye ulaştı. 09.09.2020 tarihine kadar SMS gönderilebilecek olan milli piyango etkinliği, 19.09.2020 çarşamba günü saat 19.03’te yine Vodafane Park’ta gerçekleşecek çekiliş ile son bulacak.

Merakla beklenen kampanya tişörtleri taraftarla buluştu

“Bırakmam Seni” kampanya filminde yer alan Beşiktaş’ın ilk 11 sporcusunun isimlerinin basılı olduğu “Kampanya Hatıra Tişörtü” ile kulübüne destek olmak isteyen Beşiktaşlıların ilgisi, kampanya web sayfası olan birakmamseni.org adresinde de büyük bir yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Hatıra tişörtler için 09.09.2020 tarihine kadar birakmamseni.org adresinde sipariş alımına devam edilecek.

“Bırakmam Seni Kampanyası’na” dikkat çekmek için 39 ilçeyi koşarak geçti!

“Bırakmam Seni Kampanyası’na” dikkat çekmek için 39 ilçeyi koşarak kampanyanın bilinirliğini artırmaya çalışan Beşiktaş futbol takımı malzemecilerinden Erdal Erdem, gece sonunda Vodafone Park Stadı’na ulaştı. Geçtiği her ilçeden Bırakmam Seni Kampanyasına destek istediğini belirten Erdem, kendisini gören Beşiktaş Sevdalılarının mutlaka SMS desteği verdiğini belirtti.

Bırakmam Seni Kampanyası Ödülleri 9 Eylül 2020 tarihinde yapılacak çekilişle sahiplerini bulacak

“Bırakmam Seni Kampanyası” çerçevesinde bağış yapan taraftarlar arasından yapılacak çekilişin ödülleri de Ödül Senin gecesinde açıklandı.

ÖDÜLLER:

1.EV / 2 ADET

2.ARABA/4 ADET

3.ELEKTRİKLİ SCOOTER/20 ADET

4.YURTİÇİ TATİL ÇEKİ /7 ADET

5.YURTİÇİ KONAKLAMA/3 ADET

6.BEYAZ EŞYA VE TV / 100 ADET

7.AKILLI TELEFON /22 ADET

8.CHECK UP/20 ADET

9.BEŞİKTAŞ LOGOLU EŞOFMAN TAKIMI /100 ADET

10.TAKIM LOGOLU SPOR AYAKKABI /100 ADET

11.E-SPOR ALANINDA OYUN OYNAMA/ 100 ADET

12.BEŞİKTAŞ FORMASI/ 1115 ADET

13.BEŞİKTAŞ E-SPOR FORMASI/ 50 ADET

14.TRİBÜNDE VIP KOLTUK / 10 ADET

15.1903 TRİBÜNÜ KOLTUK / 5 ADET

16.AKATLAR BASKETBOL SAHASI/ SAHA İÇİ KOLTUK / 2 ADET

17.FUTBOLCULAR İLE YOUTUBE KANALINDA CHALLANGE/ 5 ADET

18.FUTBOL A TAKIMI İLE BULUŞMA/ 20 ADET

19.FUTBOL A TAKIMI İLE KARMA MAÇ /11 ADET

20.FUTBOL A TAKIMI İLE DEPLASMANA GİTME /20 ADET

21.FUTBOL A TAKIMI İLE YEMEK / 10 ADET

22.KADIN FUTBOL TAKIMI İLE KARMA MAÇ YAPMA/ 11 ADET

23.BAŞKANIMIZ VE/VEYA YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ İLE YÖNETİM LOCASINDAN FUTBOL MAÇI SEYRETME DENEYİMİ /20 ADET

24.BAŞKANIMIZ VE/VEYA YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ İLE PROTOKOL LOCASINDAN BASKETBOL MAÇI SEYRETME DENEYİMİ 20 ADET

25.BAŞKAN İLE YEMEK /10 ADET

26.SERGEN YALÇIN İLE YEMEK /10 ADET

27.FUTBOL TAKIM KAPTANI İLE YEMEK /10 ADET

28.İSTEDİĞİ ÇOCUĞU SEREMONİYE ÇIKARMA /20 ADET

29.STADYUMDA KARMA MAÇ YAPMA /11 ADET

30.AD/SOYAD İLE SPORCULARDAN VİDEO MESAJ 15 ADET

31.BASKETBOLCULAR İLE YOUTUBE KANALINDA CHALLANGE /5 ADET

32.KADIN/ERKEK BASKETBOL A TAKIMI İLE YEMEK /10 ADET

33.KADIN/ERKEK BASKETBOL A TAKIMI İLE BULUŞMA /20 ADET

34.BASKETBOL GENEL MENAJER, A TAKIM ANTRENÖR İLE YEMEK /10 ADET

35.AKATLAR SPOR KOMPLEKSİ’NDE BASKET MAÇI YAPMA /5 ADET



