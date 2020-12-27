Siyah-Beyazlılar’da Aboubakar ve Josef’in yarınki Sivasspor maçında görev yapamayacağının kesinleşmesinin ardından gözler, bu 2 ismin yerini devralacak oyunculara çevrildi. Hücum hattı için ilk olarak Cyle Larin akla gelirken Kanadalı golcünün dünkü idmandaki görüntüsü kafalarda soru işaretleri yarattı. Ankaragücü mücadelesinde gözüne aldığı darbe sebebiyle kaşı ve göz kapağına dikiş atılan Larin’in henüz sağlığına tam olarak kavuşamadığı bildirildi. Dünkü idmanda şişlik sebebiyle neredeyse sağ gözü kapalı bir şekilde çalışan Larin’in, yarınki maça yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edildiği belirtildi. Beşiktaş teknik ekibinin her ihtimale karşı takımın genç golcüsü Güven Yalçın’ı da bu maça ilk 11’de başlayacakmış gibi hazırladığı kaydedildi. Öte yandan Josef’in yokluğunda ise orta alanda formayı Dorukhan’ın devralması bekleniyor.