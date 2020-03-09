Beşiktaş'ta 7. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson, ilerleyen yaşına rağmen performansından hiçbir şey kaybetmedi, hatta üzerine de koydu.

Elneny ile birlikte oynayınca hücumda daha fazla gözüken Kanadalı yıldız, 4 gol ve 5 asistle skora en çok katkı sağladığı sezonunu yaşıyor. 37 yaşındaki oyuncu, hem ortaya koyduğu futbol hem de profesyonelliği ile tüm camianın takdirini kazanırken, yeni sözleşmeyi de kaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Atiba'nın sezon sonu bitecek mukavelesini bir yıl daha uzatma kararı aldı.

DUYGULAR KARŞILIKLI

Yöneticiler, övgüler yağdırdıkları tecrübeli futbolcu için "O bizim önemli değerlerimizden birisi. Profesyonelliği herkese örnek teşkil edecek seviyede. Kendisi de Beşiktaş formasını giymekten dolayı son derece mutlu. Duygularımız tabii ki karşılıklı. Gelecek yıl da birlikte devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞACAĞIZ

Son iki maçta 3 gollük performans sergileyerek Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında tutunmasında büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz'dan Galatasaray derbisi öncesinde flaş açıklamalar geldi. Eski takımı Galatasaray'a karşı kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirten Burak Yılmaz, "Ligde biten bir şey yok. Matematiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Bunu, sonuna kadar kovalayıp savaşacağız. Kalan tüm maçlarımızı kazanıp, rakiplerimizin alacakları sonuçları bekleyeceğiz. Aklımızdan başka bir şey geçmiyor. Biz iyi bir takımımız ve 9'da 9 yapabilecek güce ve inanca sahibiz" diye konuştu. (Sabah)