Beşiktaş’a transferi gündeme gelen Talisca’nın yabancı kontenjanı sıkıntısı yaşamaması adına Çin kulübü vatandaşlık başvurusu için harekete geçti.
Çin basınında yer alan habere göre Brezilyalı yıldızın mevcut kulübü GZ Evergrande, Talisca'yı bu şekilde takımda tutabilecek.
Çin'de uygulanan 3+1 yabancı kuralı kulübün elini kolunu bağlıyor. Bu sebeple Evergrande, Çin vatandaşlığı için hamle yapma kararı aldı.
Trabzonspor'un da radarında olduğu konuşulan Talisca'nın bu sezon ligde 15 golde imzası bulunuyor.
Kaynak: Hürriyet