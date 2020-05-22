Beşiktaş Jimnastik Kulübü Futbol Akademi Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu Yasin Sülün, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında özel açıklamalarda bulundu. Sülün'ün açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri şu şekilde:

"Önemli isimlerimiz var U19 ve 17'de"

Oyuncuların durumu ile sözlerine başlayan Sülün, "Programımızı yaptık. Oyuncularımıza haftalık programlar verip antrenman yapıyoruz. Çocukların ders programları da var. Çocukları sürekli takip ediyoruz. Performans hocalarımız var, beraber hareket ediyoruz.Bayramdan sonra alınacak kararlar var biz de bunu bekliyoruz. Takip edip, bakacağız duruma göre. Özkaynak ismini sadece Beşiktaş kullanıyor. Biz bundan çok memnunuz. Sergen abi ve benim gibi birçok futbolcu çıktı. Yabancı sınırlamasını söylemek istemiyorum ama uzun süre altyapıdan gelen oyuncu sayısı durdu. Biz bu fırsatları kendi lehimize çevirmemiz lazım. Bir anda olmayacak ama önemli isimlerimiz var U19 ve 17'de. Bunları A takıma vermek istiyoruz yavaş yavaş. U19 ligi oynamak ile A takımda oynamak aynı değil, gençlere sabretmemiz lazım. Galatasaray, olsun Bursaspor olsun, Trabzonspor olsun... Özellikle Trabzonspor gençleri çıkardı ve bu gençler şanslarını çok iyi değerlendirdi. " dedi.

"Kampa 8-10 oyuncu göndermeyi planlıyoruz"

Kampa gidecek oyuncular hakkında konuşan Sülün, "Şu anda 8 - 10 arası oyuncu göndermeyi planlıyoruz A takıma. Ersin, Rıdvan, Erdoğan, Fatih Aksoy gelirse, bizle beraber kampa gidecek, Altay, Sedat, Kartal, Yiğit, Erdem, Kerem... 10 kişiyi kampa vermek istiyoruz. Önemli olan orada kalmak. Şu anda kampta olmayı hak eden oyuncular. İnşallah bu arkadaşları A takıma adapte edeceğiz." şeklinde konuştu.

Rezerv lig hakkında...

Yeni sezonda başlayacak rezerv lig (21 yaş altı) ile sözlerine devam eden Sülün, "Türkiye'de genellikle bu kararar alınıyor. Bu işile ilgilenenler bu işi yapanlara sorsalar daha iyi olur. U21 kapanırken biz sonra duymuştuk. Bir takımda 4. kaleci olacağına onu U21'e verebiliriz, orada oynar. Bence U21 olacaksa standartların 2. ve 3. lig standartlarına yakın olması lazım. Medya ve stat baskısı çok önemli biliyorsunuz. A takımda forma şansı bulamayan oyuncular U21'de oynayıp performanslarını orada da sürdürebilir. İyi bir lig olması lazım, gelişimine de fayda sağlar." diye konuştu.

Kalede kim olacak?

"Lig başladıktan sonra kalede kim olacak? sorusuna Sülün, "Ersin ve Utku iyi kaleci. İkisinden de umutluyuz. Biz altyapı hocaları duygusal olarak Ersin'in oynamasını isteriz. Ama hak eden oynamalı. Sergen hoca, Ersin ile ilgili iyi şeyler söyledi. A takımda 5-10 bin kişiye oynamak bir gün sonra kendini basında görmek kolay değil." dedi.

"Fatih ayaklarına çok hakim ve zeki bir oyuncu"

Fatih Aksoy'un performansını değerlendiren Sülün, "Ayaklarına çok hakim ve zeki bir oyuncu. Alanını çok iyi tutabiliyor. Genellikle merkezde daha iyi oynayabiliyor, fiziği çok iyi. Fiziksel olarak biraz daha iyi olması lazım. Süper Lig'in fiziksel ve mental olarak zorluğunu gördü. İnşallah döndüğünde Beşiktaş'a yararlı olur. " açıklamasını yaptı.

"Beni en çok etkileyen Beşiktaş ve Göztepe maçıydı"

100. yıl şampiyonluğuna da değinen Sülün, "Beni en çok etkileyen maç; Galatasaray'ı sahamızda yendiğimiz maç. Sergen attı şampiyonluk maçı. Beni etkileyen diğer maç ise; 7-3 yendiğimiz Göztepe maçı. Beşiktaş tarihinde çok büyük isimler var. Benim içinde büyük gurur verici, o tarihte o sahadaydım. O dönemde en iyi yabancı ismini söylemek istemiyorum, hepsi karakterli oyunculardı. Bence yabancı kısıtlamasından önce kriterler koymalıyız. Yaşı küçük olmalı ve umut vaat etmeli gibi."dedi.

"Yiğit Şengil'i deneyeceğiz"

Son olarak Bursaspor'un yollarını ayırdığı Yiğit Şengil'e değinen Sülün, "Biz çocuğu çağıracağız, deneyeceğiz. Beşiktaşlı olması iyi bir şey. Ama biz kimsenin öne geçmesini istemiyoruz. Kapımız herkese açık. Bu çocuğu da çağıracağız, idmanını yapacak. Bakacağız artık. Biz her alınsın denen çocuğu alırsak olmaz. Gelip denecek ve hocalar ona göre kararını verecek. Genç oyuncular hata yapacak yaştalar." ile sözlerini tamamladı. (Ajansspor)