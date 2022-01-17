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Beşiktaş'a Adem Ljajic'ten şok talep!

Kara Kartal'da sezon başında kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, devre arasında takımla yolları ayırmak için kolları sıvadı.

17 Ocak 2022, Pazartesi 07:30 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'a Adem Ljajic'ten şok talep!

Bu doğrultuda menaceri aracılığıyla kendisine takım bakan ve İstanbul temsilcisi Başakşehir’le anlaşma sağlayan Sırp futbolcunun, Beşiktaş ’tan ayrılık için şok bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. Kara Kartal’dan yıllık 4.2 milyon Euro kazanan Ljajic’in, Başakşehir’le 650 bin Euro’ya el sıkıştığı ve sezonun kalan bölümündeki 2.1 milyon Euro’luk alacağından 1 milyon 450 bin euroluk kısmını Beşiktaş’tan talep ettiği kaydedildi. Ancak Siyah- Beyazlı idarecilerin bu talebe olumsuz yanıt verdiği kaydedildi.

Süleyman Hatısaru

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