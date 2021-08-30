Beşiktaş ’ta transferde son dakika gelişmesi yaşandı. Adana Demirspor, siyah beyazlıların genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz’ı gündemine aldı.

ADANA DEMİRSPOR, TEKLİF YAPTI

Ortacizgi.com’un edindiği bilgiye göre; Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Rıdvan Yılmaz’ı kiralamak için transfer teklifini yaptı.

BEŞİKTAŞ, GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Beşiktaş yönetiminin ise 20 yaşındaki oyuncuyu göndermeyi düşünmediği öğrenildi. Ayrıca Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın da Rıdvan Yılmaz’dan memnun olduğu ve kadroda tutmak istediği ifade edildi.