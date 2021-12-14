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Beşiktaş'ta Cyle Larin'den mutlusu yok

Kayserispor mücadelesine ilk 11’de başlayıp 1 gol atan Cyle Larin, maç içerisinde hücum hattında kaptırdığı topun, gelişen atakta Siyah-Beyazlılar’a gol olarak dönmesi sonrasında yıkılmıştı. 74’te oyundan çıkarken 2-1 geride bıraktığı takımı 90 dakika sonunda 4-2’lik sonuçla sahadan galip ayrılınca soyunma odasında en büyük mutluluğu Cyle Larin’in yaşadığı bildirildi.

14 Aralık 2021, Salı 09:15
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Beşiktaş'ta Cyle Larin'den mutlusu yok

Kayserispor mücadelesine ilk 11’de başlayıp 1 gol atan Cyle Larin, maç içerisinde hücum hattında kaptırdığı topun, gelişen atakta Siyah-Beyazlılar’a gol olarak dönmesi sonrasında yıkılmıştı. 74’te oyundan çıkarken 2-1 geride bıraktığı takımı 90 dakika sonunda 4-2’lik sonuçla sahadan galip ayrılınca soyunma odasında en büyük mutluluğu Cyle Larin’in yaşadığı bildirildi.

Güven Yalçın zirve yaptı

Siyah-Beyazlılar’ın genç yıldızı Güven Yalçın, önceki akşam yedek başladığı Kayserispor mücadelesine 74. dakikada dahil olup oyunun kaderini değiştirmişti. 16dakikalık sürede 1 gol ve 2 asistle oynayan başarılı futbolcu, galibiyetin en önemli mimarları arasında yer aldı. Bu sezon ilk kez bir maçta 3gole katkı yapan 22 yaşındaki futbolcu, gelecek maçlar öncesinde performansıyla umut verdi.

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